Politiezone VLAS rolt bende internetcriminelen op

De Local Computer Crime Unit (LCCU) van de politiezone VLAS heeft na maanden speurwerk een bende kunnen in kaart brengen die zich bezighield met informaticafraude, in het bijzonder met phishing.

Phishing is een vorm van internetfraude. De criminelen lichten mensen op door ze te lokken naar een valse website, om ze daar – nietsvermoedend – te laten inloggen met hun login en wachtwoord of hun kredietkaartnummer.

Er zijn meer dan twintig verdachten geïdentificeerd. Zeven daarvan zijn onder voorlopige hechtenis geplaatst. Mogelijks werden tientallen slachtoffers over het hele land door deze bende opgelicht, ook mensen uit de zone VLAS. Er is voor meer dan 10.000 euro aan luxegoederen in beslag genomen, onder meer kledij. Mogelijk werden die luxeartikelen aangekocht met de opbrengsten van de phishing-activiteiten.

Snelle aangifte is heel belangrijk

Een snelle aangifte is een win-win voor het slachtoffer en de politiediensten. Het slachtoffer heeft zeer snel zijn of haar centen terug. Zo werd onlangs nog voor 1.800 EUR gestolen na phishing bij een meisje uit Lendelede. Ze diende onmiddellijk klacht in bij de lokale politiepost in Lendelede. De dag erop had ze haar centen terug.

Preventietips tegen internetcriminaliteit

• neem de nodige tijd en lees met aandacht het bericht

• handel nooit (te) snel

• klik niet op de meegestuurde link

• verifieer via een andere methode of het bericht juist is, eventueel met authenticatie

• geef nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens door aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart

• voer geen/niet onmiddellijk betalingshandelingen uit

