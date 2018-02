Politiezone Vlas waarschuwt voor phishing mails

Het ging om e-mails die bedoeld waren om slachtoffers financieel op te lichten. In een aantal gevallen verdwenen er bij enkele slachtoffers sommen geld van hun bankrekening. Eén slachtoffer is daardoor zowat 10.000 euro armer geworden.

Het slachtoffer kreeg bijvoorbeeld een e-mail van zijn bankinstelling waarin gemeld wordt dat zijn bankkaart dreigt te vervallen en dat hij via de mail zijn bankkaart weer kan activeren. Daarbij wordt gevraagd om via een link de bankkaartgegevens of codes door te spelen. Als de oplichters die data in hun bezit krijgen, kunnen ze geld overschrijven naar hun eigen rekening.

Tips

De politie vraagt dergelijke mails onmiddellijk te verwijderen en geen gegevens of codes door te geven via e-mail. Wie twijfelt kan contact opnemen met de bankinstelling en maakt het best melding van de phishing mail. Een controle van gegevens voor een betaling uit te voeren kan ook helpen.

Wie de politie over dergelijke praktijken wil inlichten kan dat via het meldpunt@pzvlas.be of via de gratis app Digiloket PZ Vlas.