Politiezone Vlas zet "verkeerscowboy" aan de kant

Afgelopen weekend kon de politiezone VLAS dankzij een alerte politiepatrouille opnieuw een verkeerscowboy tegenhouden in het centrum van Kortrijk. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.

In de nacht van zaterdag op zondag spotte een anonieme politiepatrouille een lichtgrijze Mercedes CLA die aan hoge snelheid van de Zwevegemsepoort richting Veemarkt reed. Daarop werd meteen de achtervolging ingezet. In de Meensestraat, ter hoogte van de Brugsesteenweg, werd het voertuig gestopt en werden de bestuurder en zijn passagier grondig gecontroleerd. Het ging om een jonge bestuurder die nog maar 6 maanden zijn rijbewijs had en nog maar enkele dagen met deze auto reed.

De politiediensten contacteerden daarop het parket, die onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen liet intrekken. De bestuurder zal zich binnenkort ook moeten verantwoorden voor de rechter.

“Dergelijke nachtelijke weekendpatrouilles in de strijd tegen gevaarlijk rijgedrag in Kortrijk, Kuurne en Lendelede blijken echt nodig. Door veel gerichte controles te doen, wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders vroeg of laat tegen de lamp.” zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone.