Politiezone Westkust neemt tasers in gebruik

Alle 11 leden van het SRT-team kregen een driedaagse doorgedreven opleiding waarbij het correct gebruik van het stroomstootwapen een belangrijk aandachtspunt was. Het wapen wordt alleen gebruikt in geval van wettelijke zelfverdediging of wanneer er groot gevaar dreigt. Volgens de politie biedt het gebruik van de taser een grote meerwaarde. In bepaalde gevallen zijn een wapenstok en pepperspray niet voldoende en is het trekken van het vuurwapen een te zware maatregel. De taser biedt dan de beste oplossing. In veel gevallen zal een waarschuwing met de taser al volstaan en komt er geen geweld aan te pas. De taser maakt dan een ratelend geluid en er zijn elektrische vonken zichtbaar.

50.000 volt

Wanneer de politie de taser toch moet gebruiken, schieten 2 naalden aan een stroomstraal naar het doel en krijgt de persoon gedurende 5 seconden een elektrische schok van 50 000 volt. Door de schok verkrampt het lichaam volledig en valt het doelwit op de grond, hierdoor kan de politie de persoon zonder gevaar overmeesteren. De politie Westkust werkt nauw samen met de Franse gendarmerie die reeds geruime tijd met tasers werkt.