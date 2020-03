Politiezone Westkust stuurt tweedeverblijvers terug naar huis

De PZ Westkust (De Panne-Nieuwpoort-Koksijde) laat agenten op regelmatige tijdstippen controles uitvoeren op de toegangswegen naar de politiezone. "Alle personen die niet-essentiële verplaatsingen wensen te doen, sturen we terug. We nemen dit heel letterlijk, gaan wandelen kunnen burgers ook in hun eigen woonplaats. Uiteraard vragen we ook tweedeverblijvers om niet te komen". (lees verder onder de foto)

Niet alleen aan de Westkust

Ook elders voert de politie controles uit. Het gaat dan vooral over het samenscholingsverbod en de veiligheidsafstand. Extra aandacht gaat ook naar intrafamiliaal geweld, omdat mensen nu vaak samen in quarantaine verblijven. En sommige cafés proberen toch de sluiting te omzeilen, zo blijkt.

In Menen stonden klanten vanochtend aan te schuiven aan een voedingswinkel. Mooi op afstand zoals het hoort. De politie controleerde of alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan goed worden nageleefd. Wie het niet doet hangt in ieder geval een serieuze boete boven het hoofd. Dat mocht een tabakszaak gisteravond al ondervinden. Dat er scherpe controles zijn, daar hebben de meeste mensen alle begrip voor. (Lees verder onde de foto)