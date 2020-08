Politiezone Westkust verplicht mondmaskers enkel nog op drukke plaatsen

Dat meldt de politiezone dinsdag na een gezamenlijke beslissing van de drie betrokken burgemeesters. Het gaat over het grondgebied De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, waar voorheen een algemene mondmaskerplicht gold. De regel gaat enkel van kracht als de cijfers aan de Westkust goed blijven. Het is wel de bedoeling dat iedereen een mondmasker op zak heeft.

Wel verplicht op de dijk

Concreet houdt de regel in dat een mondmasker verplicht is op plaatsen waar je de afstand van 1,5 meter niet kan garanderen. Op de dijk, in winkelstraten, in horecazaken (tot je zit) en op het openbaar vervoer blijft een mondmasker sowieso verplicht. Hiervoor volgen de burgemeesters de regelgeving van de federale overheid en de provincie.

"Hiermee willen we onze eigen inwoners, tweedeverblijvers en toeristen een duidelijk toekomstperspectief bieden. Op 1 september gaan de scholen weer van start en zwaaien we de zomervakantie uit, een moment waarop het dus weer wat kalmer wordt aan de Westkust. Het heeft dan geen zin meer om het dragen van een mondmasker overal te blijven verplichten", zegt burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche.

De gemeentebesturen van De Panne, Koksijde en het stadsbestuur van Nieuwpoort zullen tijdig meer details communiceren over welke plaatsen zij specifiek als druk beschouwen.