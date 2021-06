Politiezone Westkust waarschuwt voor dieven

Gisteravond werd een oudere dame uit De Panne het slachtoffer van een juwelendiefstal nadat twee vrouwen bij haar aanbelden. Ze vroegen of hun kindje van vermoedelijk 3 jaar naar het toilet mocht gaan. De bewoonster ging hier op in en liet het gezelschap binnen om het kindje naar het toilet te laten gaan. Na hun vertrek merkte ze op dat ze de juwelen uit haar slaapkamer meegenomen hadden.

Ook in mei al gebeurden soortgelijke feiten . Toen belden een vrouw, een man en drie kinderen aan bij een 86-jarige man met dezelfde vraag. Ook die man ging op hun vraag in. Na afloop merkte hij dat zijn portemonnee gestolen was. En ook een 72-jarige man geraakte zijn gsm kwijt toen drie vrouwen en een man om babymateriaal vroegen.

Alle feiten gebeurden in De Panne.

"Indien u deze mensen aan de deur krijgt, ga dan zeker niet op hun vraag in en bel ons onmiddellijk via 058 533 000 als u woonachtig bent in onze politiezone. Woont u elders, bel dan uw eigen lokale zone," raadt de politie aan.