Politiezones houden training met drone in Kuurne

4 West-Vlaamse politiezones en de politiezone Antwerpen hebben in Kuurne realistische scenario’s ingeoefend met drones. Ze willen de samenwerking die ze nu al hebben nog versterken.

De drone teams van verschillende zones zetten nu samen een 24-uurspermanentie op. Daar hoort ook een training bij. In het scenario heeft een man heeft zich verschanst in een huis en dreigt ermee het gebouw op te blazen. Terwijl een speciaal interventieteam zich klaar maakt, sturen politiemensen een drone in de lucht om de situatie rond het huis te observeren.

"Plots meer materiaal"

“Door samen te werken met de verschillende zones hebben we ineens meer materiaal ter beschikking en het staat ons ook toe om een permanentierol in te lassen,” zegt Bart Vandamme van politiezone VLAS, voor de streek van Kortrijk. “Dat zorgt er voor dat we 24 uur op 24, 7 op 7, een drone team, een piloot en een operator ter beschikking hebben.”

"Toekomst voor politie"

En die samenwerking moet nog versterken, zodat ze de expertise over de gemeentegrenzen heen kunnen uitwisselen. “Als politiezone Vlas werken wij samen op het gebied van informatica, de hondenbrigades, intern toezicht en internetcriminaliteit,” zegt burgemeester Francis Benoit van Kuurne. “Zo ga je mekaar gaan versterken en niet zomaar gemeenten en steden samenplakken. We gaan echt op basis van ervaring en expertises samenwerken. Dat is de toekomst voor de politie.”