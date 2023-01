Politiezones Regio Tielt en Het Houtsche gaan nauwer samenwerken

De samenwerking moet zorgen voor een kostenbesparing en een verbeterde dienstverlening. Van een fusie of schaalvergroting is er geen sprake, zeggen ze. Claude Vandepitte, korpschef PZ Regio Tielt: "We zijn twee relatief kleine of middelgrote zones en door onze krachten te bundelen zijn we ervan overtuigd dat we sterker voor de dag kunnen komen."

En zo is het doel van de intense samenwerking tussen beide zones meteen duidelijk. Ze werken al samen maar nu gaan ze nog verder. Bijvoorbeeld bij het aankopen van duur materiaal. "Een concreet project dat voor dit jaar op tafel ligt is de gemeenschappelijke aankoop en uitrusting van bodycams."

Ook burgemeesters enthousiast

Maar daarbij stopt het niet. Zo is er ook een samenwerking rond de opvang van slachtoffers en permanentie bij de informaticacel. De burgemeesters uit de twee zones staan pal achter het initiatief. Veerle Dhont, korpschef PZ Het Houtsche: "De burgemeesters zijn zeer enthousiast en die zijn ook voorstander van onze samenwerking. Iedereen vaart daar wel bij zowel de burger, de medewerkers, de overheden."

Toch willen de korpsen hun eigenheid bewaren en wordt er nog steeds rekening gehouden met de lokale gevoeligheden, klinkt het. "Van schaalvergroting of fusie is hier geen sprake. Het is een samenwerkingsverband dat al jaren bestaat dat we officialiseren, verstevigen en nog gaan uitbreiden in de toekomst."