Politiezones werken intenser samen

Zo zullen de zones de krachten bundelen bij huiszoekingen en voor de inzet van drugshonden. Ook zal de politie nog sneller ter plaatse zijn in deelgemeenten als Zeebrugge en Sijsele die op de grens van de politiezones liggen. Het is de meest verregaande samenwerking tussen politiezones in West-Vlaanderen, zeggen ze.

Unieke samenwerking

De korpschefs en de burgemeesters ondertekenden vanmorgen het protocol in Damme. De zones waren al jaren goeie buren. En dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen ze nu nog intenser samenwerken. De overeenkomst is uniek in West-Vlaanderen en levert een pak voordelen op.

'Geen fusie'

'De sterkte van de politiezone Brugge is hun cobra-team waar we beroep op kunnen doen bij huiszoekingen', zegt Steve Desmet van politiezone Damme/Knokke-Heist. 'Wij gaan dan weer investeren in ons hondenteam. Zo kunnen ze drugs opsporen. In de grensregio gaan we voor de snelst mogelijk hulp. Dit kan enkel de bevolking ten goede komen. Bij incidenten op de grens van zones, zoals in Zeebrugge of Sijsele, zal de zone die met een patrouille in de buurt is eerst ter plaatse komen. Ook voor evenementen kunnen de zones elkaar ondersteunen met personeel, maar van een fusie is geen sprake'.

'Er is ook geen behoefte aan een fusie in het noord van West-Vlaanderen', zegt Dirk Van Nuffel van politiezone Brugge. 'Wij hebben 450 medewerkers en Damme/Knokke-Heist telt 200 medewerkers. Het lippen staat ons niet aan de lippen. We zijn twee goed draaiende zones, maar we willen meer doen. Zeker omdat hulp door de federale politie door een gebrek aan financiële middelen soms achterblijft.'