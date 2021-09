Pompeschitterstaart en -paté erkend als streekproduct

Bakkerij Patrick & Ann, Bakkerij Artisano en Tearoom De Klokke in Dadizele (Moorslede) bieden de taart aan. Voor de Pompeschitterstaart baseert men zich op een lokale sage over een kermisganger die zijn behoefte deed in de pompbak op het gemeenteplei. De gemeente omarmde het verhaal en tot vandaag worden er nog steeds allerlei activiteiten georganiseerd rond de pompeschitter, hij prijkt bovendien in het logo van Toerisme Dadizele.

Paté

Pompeschitterspaté wordt sinds 1995 gemaakt in Dadizele. De slagers brachten hem op smaak met bruin bier en pruimensap, het verhaal van de pompeschitter indachtig. De paté past in de traditie van West-Vlaamse patés, die een grove structuur hebben, eerder grijs van kleur zijn en goed gekruid. De duidelijke leversmaak wordt verzacht door het bier en verzoet door het pruimensap. Je kunt de paté nog kopen bij keurslager 't Torreke.