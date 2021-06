Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) overleden tijdens expeditie

In Groenland is Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) overleden.

De avonturier overleed tijdens een expeditie. Hij viel in een diepe gletsjerspleet tijdens de extreme tocht. Een reddingsactie kon hem niet meer redden. Het duurde uren vooraleer een reddingshelikopter het afgelegen gebied kon bereiken.

Dixie Dansercoer is één van de avontuurlijkste ontdekkingsreizigers van deze tijd. In 1997 trok hij met Alain Hubert over de Zuidpool: een helse tocht van meer dan 3.900 kilometer in 99 dagen.

Ereburger in Nieuwpoort

Hij is ereburger in zijn geboortestad Nieuwpoort. Daar is hij vereeuwigd in een kunstwerk van kunstenaar Freddy Cappon: 'De Poolreiziger' (Foto: Stad Nieuwpoort).