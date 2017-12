Poolse trucker sterft door CO-vergiftiging in Wingene

In Wingene is gisterenochtend het lichaam van een man dood aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen op het terrein van transportfirma Krismar in Wingene.

Het slachtoffer kwam om het leven door CO-vergiftiging. De man zou een gasvuurtje in zijn cabine hebben gebruikt om maaltijden op te warmen, de gasbrander bleef de volledige nacht branden.

Bij de transportfirma Krismar lieten in 2012 ook twee Polen het leven bij in een brand in een loods in Wingene. Als slachtoffers van sociale dumping leefden ze in mensonterende omstandigheden.

Simon Bekaert, provincieraadslid en schepen in Tielt, reageert scherp en vraagt de sluiting van Krismar in Wingene.

'Opdoeken die handel'

Dit is nu al de vierde (!) Pool op zes jaar tijd die het leven laat op de bedrijfssite van sociale dumpingkampioen Krismar NV in Wingene. Opdoeken die handel ! @Wingene https://t.co/wbbycL8IaJ — Simon Bekaert (@Simonbekaert) December 22, 2017

