Pop-Up-Arena krijgt vorm in Middelkerke

In Middelkerke wordt in ijltempo gewerkt aan de opbouw van de Proximus Pop-Up Arena.

De tijdelijke concertarena opent volgende deze maand de deuren en zal telkens maximaal 2.500 bezoekers verwelkomen. De tent is 60 bij 60 meter groot en 19 meter hoog. Begin volgende week moet de basisstructuur van de tent er al helemaal staan.

Begin juli zullen voetbalfans er aan hun trekken kunnen komen voor een aantal beslissende matchen van het EK voetbal op groot scherm. Daarna is het de beurt aan een aantal artiesten zoals Natalia, Bart Peeters, Axelle Red, Will Tura en Soulsister. Ook de zomerse editie van het Schlagerfestival is daar voorzien. Alle info vind je op www.proximuspopuparena.be