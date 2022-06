Pop-up Dadipark terug op 1 juli

De pop-up zomerbar Dadipark komt op 1 juli terug in het dorp Dadizele, deelgemeente van Moorslede. Het speelse concept vol nostalgie voor families met kinderen was zelfs in coronatijden een groot succes, en dit jaar blijft...

De vier kameraden van 'Heeren Deweer' brengen terug ode aan het legendarische speelpark dat in 2000 de deuren heeft gesloten. Het wordt weer een belevingsuitstap en ontmoetingsplaats voor de hele familie. Daarvoor pootte 'Heeren Deweer’ een gigantisch kleurrijk dorp neer aan de rand van de oude site, waar kinderen en jongeren kunnen ravotten van ’s morgens tot ’s avonds op meer dan twintig attracties.

Dit jaar voorziet de organisatie meer animatie. Doorheen de openingsperiode staan zo'n tien kindershows geprogrammeerd. Daarnaast passeren ook muzikale artiesten tijdens de zondag-aperitief of als avondgangmakers. Ten slotte staat er elke dag een schminkstand en een photo-booth met de Dadipark-mascotte.

De iets minder jeugdigen kunnen wandelen doorheen de openluchtexpo vol met nostalgische weetjes en historisch beeldmateriaal van zeventig jaar geleden. Er is ook dit: Dadipark KNT. Op de vooravond van 21 juli opent het park om 20u. Dat is het moment om zich als volwassene terug kind te wanen en zich uit te leven op de attracties. Het speelplein transformeert die avond in een 90’s village. Dadipark is elke dag gratis toegankelijk van 10u tot 18u; op vrijdag, zaterdag en zondag tot 22u00.