Sterrenrestaurant St-Nicolas uit Elverdinge is voor even verhuisd naar Poperinge.

In Gasthof De Kring zal de sterrenzaak de komende maanden in de potten roeren. Het restaurant in Elverdinge wordt grondig vernieuwd en daarom zochten de uitbaters een tijdelijk nieuw onderkomen.

Sinds vrijdag is St-Nicolas er te gast en het restaurant blijft er nog tot in april. Dan zouden de werken in Elverdinge afgerond zijn. Zo’n nieuw onderkomen is toch wat aanpassen. Een nieuwe locatie, een andere keuken, maar ook enkele andere gerechten.