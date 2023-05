Pop-up restaurant Villa Cipressa in Brugge geopend

“Dit keer geen herfstige sfeerbeleving rond wildgerechten, maar een frivole Italiaanse gastronomische ervaring, met herkenbare topproducten en wijnen uit de laars. Van zonnige cocktails tot verrassende pastagerechten uit een herkenbare, ongecompliceerde productkeuken": de plannen van Thijs Gelaude en zijn vrouw Chaëlle Danneels zijn duidelijk.

Het tijdelijke restaurant is gelegen op een vertrouwde plaats, want Villa Cipressa is de nieuwe bestemming van het voormaling Hertog Jan-restaurant langs de Torhoutsesteenweg in Brugge, waar Thijs Gelaude zelf jarenlang in de keuken stond.

Beproefd concept, nieuwe stijl

Net zoals bij hun vorige pop-up restaurants serveren Thijs & Chaëlle in Villa Cipressa een vaste dinerformule met 3 of 4 gangen, voorafgegaan door een viertal originele, zomerse hapjes. Voor het diner kan je er terecht van donderdag- tot en met maandagavond. Het concept blijft dus dezelfde, met de Italiaanse keuken slaan ze wel een nieuwe weg in: "Verwacht geen klassieke Italiaanse keuken voor een pizza of een traditionele pasta. Uiteraard gebruiken we wel authentieke zuiderse kruiden en ingrediënten van gerijpte prosciutto tot huisgemaakte gelato. Maar dat doen we op een verfrissende, creatieve manier."