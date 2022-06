Pop-up-store helpt Oekraïners aan kledij

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Kortrijk verblijven, kunnen zondag nog een laatste keer terecht in een tijdelijke kledingwinkel, een zogenoemde pop-up-store in een grote loods.

Ze kunnen er gratis kledij uitkiezen, als ze een buddy hebben tenminste. Dat is iemand van hier die hen helpt. En de pop-up-store heeft in een week tijd heel wat mensen in nood kunnen helpen. Het gaat om een initiatief van een aantal serviceclubs, dat begon toen ze een oude vleugel van een woonzorgcentrum ombouwden om er Oekraïense vluchtelingen in op te vangen.

"Daar zagen we dat mensen toekwamen met een klein rugzakje waar niet veel inzat. Het werd warm, we zagen mensen rondlopen in hun winterkledij. En dan hebben we gezegd, we gaan zo snel mogelijk kleding verzamelen", zegt Maigret Jansen van Pop Up Ukraine.

Eerst voor de vluchtelingen in het WZC dus, maar al snel was er veel meer kledij. En sinds vorige woensdag hebben ze alles verzameld voor Oekraïense vluchtelingen uit de hele regio, in een grote loods.