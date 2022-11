Pop-up supportersdorp open: Voetbalgekte moet nog losbarsten

In Knokke-Heist is er op het Heldenplein een pop-up supportersdorp geopend voor het WK voetbal. En dat is opvallend, want het enthousiasme rond het WK, dat zondag start in Qatar, lijkt bij ons nog niet zo groot.

Sommige supportersdorpen gaan zelfs helemaal niet open. Maar aan de Oostkust twijfelen ze niet, daar gaan ze ervan uit dat de Rode Duivels-gekte toch zal losbarsten.

Groot is de pop-up bar niet. Wel zijn er twee verdiepingen: boven kan je zelfs een aparte lounge huren om voetbal te kijken met familie of vrienden. En als we de burgemeester mogen geloven beleven ze hier straks een top-WK.

De opening van deze WK-pop-up is opmerkelijk: net deze week beslisten andere WK-dorpen om er mee op te houden. Maar in Heist zijn ze er helemaal klaar voor. Nog voor het WK start is de eerste match hier al uitgezonden: Egypte - België en dat was net als voor onze Duivels ook hier een laatste test.