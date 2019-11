Poperinge dooft deel nachtelijke verlichting

Een gedeelte van de Poperingse openbare verlichting zal gedoofd worden van 24 uur tot 5 uur, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het gaat om ongeveer 2.000 van de in totaal 3.550 lichtpunten op het grondgebied, die zo elk 1.300 uur per jaar gedoofd worden.

Niet overal

"De verlichting die de volledige nacht blijft branden, wordt gedimd tijdens de minst drukke uren van de nacht van zodra dat technisch mogelijk is", zegt schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V). "Monumentverlichting wordt 7 dagen op 7 gedoofd vanaf 24 uur, zonder deze 's morgens opnieuw aan te steken. De verlichting langs primaire wegen, zoals Frans Vlaanderenweg en Westhoekweg, en secundaire wegen, zoals N39 naar Roesbrugge en N321 naar Vleteren, en de stadsring blijven continu branden. De belangrijkste invalswegen van stadskern en dorpen, openbare pleinen en de industriezone blijven ook de volledige nacht verlicht."

De verlichting wordt lus per lus aangepast in 2020. "De aanpassingen daartoe worden geraamd op 57.000 euro. Het doofscenario bespaart een kleine 40 ton CO2 en 50.000 euro per jaar."

(lees verder onder de foto)

Snellere omschakeling

Eind 2018 had Poperinge 338 ledlichtpunten, maar de stad maakt nu werk van een snellere omschakeling. In navolging van andere Westhoekgemeenten zoals Ieper en Zonnebeke draagt de stad haar infrastructuur openbare verlichting over aan de distributienetbeheerder in ruil voor een vergoeding in cash (25%) en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen (75%).

"Alle vervangingen, herstellingen en omschakelingen naar led zullen dan gefinancierd worden in de schoot van Fluvius en niet langer door de stad, wat neerkomt op een besparing van 1,2 miljoen euro. Deze manier is ook sneller: tegen 2030 moet het volledige openbare verlichtingsnet naar led omgeschakeld zijn en jaarlijks zullen ongeveer 270 lichtpunten naar led overgeschakeld worden."

De stad maakt met Fluvius een jaarlijks actieplan op om te bepalen welke straten eerst worden omgeschakeld. Alle lichten, die de volledige nacht blijven branden, krijgen prioriteit. "Na 5 à 6 jaar zouden die 1.550 lichtpunten omgeschakeld zijn. Binnen diezelfde termijn genereert dat een extra besparing van 45 ton CO2 en een 60.000 euro."