Poperinge heeft nu ook nestkast voor slechtvalken

In Poperinge is een nestkast voor slechtvalken op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk geplaatst.

Dat kadert in het biodiversiteitscharter dat stad Poperinge afsloot met Natuurpunt Poperinge-Vleteren in 2010. Van al de Poperingse kerktorens is die van de Onze-Lieve-Vrouwkerk het meest geschikt voor een nestplaats voor slechtvalken:. De ornamenten op de toren zijn trouwens ideale zitplaatsen voor de dieren. Van daaruit kunnen ze de gehele stad observeren, op zoek naar geschikte prooien. En daarvan zijn er heel wat in het centrum. De stadsdiensten worden volgens schepen Kris Notebaert (CD&V) vaak geconfronteerd met klachten over het toenemende aantal verwilderde stadsduiven. Een koppeltje slechtvalken kan helpen om de duivenpopulatie onder controle te houden.

Schepen Notebaert: “Reeds vorig jaar werd door leden van Natuurpunt Poperinge-Vleteren een slechtvalk opgemerkt op de O.L.V.-kerk. Ook werden prooiresten aangetroffen op de toren. Daarom zochten we contact met het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR). Zij hebben immers de nodige ervaring en expertise in het opvolgen van slechtvalken.

Webcam

Door de nestkast hoopt het stadsbestuur een koppel slechtvalken aan te kunnen trekken. “Als in het voorjaar blijkt dat er slechtvalken broeden in de nestbak, zal er ook een webcam geplaatst worden”, aldus schepen Ben Desmyter (CD&V). “Op deze manier zullen de bewoners het doen en laten van ‘hun’ slechtvalken op de voet kunnen volgen.”