Poperinge krijgt Chinese look

“China back in town”, met een chinees buffet, optochten van draken, theeceremonies, een pop-up China store, kalligrafieworkshops, muziek en Chinese acrobatie-acts. En er is de première van het Chinees schaduwtheater “Lastpost”, een productie van theatermaker Lize Pede in opdracht van Stad Poperinge. Bovendien wordt de Canadese film ‘Tricks on the dead’ van Jordan Paterson, over het China Labour Corps 1917-1920, voor het eerst in Europa vertoond.

Eerbetoon

Dit alles is een eerbetoon aan de Chinese arbeiders die precies 100 jaar geleden, in de zomer van 1917 naar Poperinge kwamen. Ze werkten in dienst van het Britse leger en bleven er tot 1920. Ze woonden in aparte kampen en hielden er eigen rituelen op na. De Chinezen kwamen niet als soldaten maar als gastarbeiders. Het Chinese Labour Corps werd ingeschakeld bij de aanleg van spoorwegen en het lossen van munitie. Na de oorlog stonden ze in voor het opruimen van de slagvelden.