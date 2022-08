Poperinge krijgt fietszone vanaf 1 september

Eerder was al duidelijk dat de fietszone er zou komen in het najaar. Nu ligt dus ook de startdag van de proefperiode vast: 1 september.

Fietsers mogen in een fietszone de volledige breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken. Motorvoertuigen zijn toegelaten, maar ze mogen fietsers niet inhalen.De maximumsnelheid is 30 km/u. Hele wat steden en gemeenten hebben al een fietszone (zoals Oostende, Brugge, Kortrijk of Ieper). De focus ligt in Poperinge op drukke eenrichtingsstraten in de zone 30, waar het inhaalverbod het meest nodig is en het best gerespecteerd zal worden.

Na één jaar zal het stadsbestuur de maatregel evalueren.