Porsche herleid tot schroot na ongeval op autosnelweg

Op de autosnelweg E40 in Oudenburg gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag een ernstig verkeersongeval. Een Porsche Cayenne reed er achteraan in op een vrachtwagen die varkens vervoert.

Het ongeval gebeurde rond 2.30uur. De bestuurder van de Porsche merkte op de autosnelweg de vrachtwagen voor zich te laat op en knalde er achteraan op in. De klap was enorm. De Porsche schoof weg, en kwam tot stilstand in het gras in de middenberm. De hulpdiensten werden meteen verwittigd. De federale wegpolitie en de brandweer van Gistel kwamen ter plaatse.

Als bij wonder raakte niemand gewond. De Porsche werd wel herleid tot schroot. De bestuurder kon zichzelf uit het wrak bevrijden. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs inleveren. In de vrachtwagen zaten op het moment van het ongeval geen dieren. Het verkeer moest tijdens de takelwerken tijdelijk over één spoor. (DJ / foto DJ)