Portland en The Haunted Youth toppen affiche op Cactusfestival

Het was zaterdag uitkijken naar de live optredens van Portland en The Haunted Youth op Cactus. The Haunted Youth sleept een bewogen verleden mee en Portland klimt ook al uit een diep dal. Maar ze stonden er wel voor een overvolle weide op Cactus. Na een woelige en onzekere tijd is Portland de split blijkbaar te boven gekomen, al was het voor frontman Jente Pironet ook persoonlijk een zware periode. En dat voel je ook in het album Departures.

Dromen van de Europa en de VS

Het eerste album van ‘The Haunted Youth’ is meteen schot in de roos, maar de groep rond Joachim Liebens scoort vooral met een ijzersterke live set. Geen evidentie, want de frontman sleept een heftig verleden mee, de moeilijke jeugdjaren en tegenslagen. Maar Liebens is een bijzonder creatief brein en de muziek maakt misschien wel alles weer goed. De groep is in geen tijd naar de top gekatapulteerd en op Cactus wordt ook duidelijk waarom. Op Cactus, maar in heel Europa en zelfs tot in de VS zingen mensen songs mee van The Haunted Youth. En dat is voor de groep een droom die momenteel nog altijd stand houdt.