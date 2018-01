Positieve alcoholtests in Jabbeke

In de politiezone Kouter zijn tijdens alcoholcontroles vannacht twee bestuurders betrapt op rijden onder invloed.

Binnen de politiezone Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout) werden afgelopen nacht alcoholcontroles gehouden. Rond half twee vannacht zet de politie een achtervolging in op een bestuurder die aan de controle probeert te ontsnappen en wegrijdt. Even later kan de politie hem onderscheppen. De man rijdt onder invloed en weigert alle medewerking. Zijn rijbewijs wordt 15 dagen ingetrokken.

Iets later, kwart voor vier legt een tweede man een positieve test af. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs. Zijn wagen wordt voor zes uur ingehouden.