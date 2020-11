Positieve coronatest voor Emma Meesseman

De Belgian Cats maken dat zelf bekend op twitter. Philip Mestdagh, de Ieperse bondscoach van de Belgian Cats, heeft zijn preselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Oekraïne in november gemaakt. Het EK gaat in 2021 in Spanje (Valencia) en Frankrijk (Straatsburg) door.

Op 12 en 14 november spelen de Cats tegen respectievelijk Portugal en Oekraïne. Beide wedstrijden gaan door in Olivedas, bij de Portugese hoofdstad Lissabon. De drie teams zullen daar één bubbel vormen. De definitieve selectie van veertien speelsters wordt pas volgende week bekendgemaakt.

De Belgian Cats wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden tegen Oekraïne en Finland en staan aan de leiding in groep G. De groepswinnaars en de vijf beste tweedes gaan naar het EK 2021.

Julie Allemand, Harriet Bende Nawezhi, Marjorie Carpréaux, Nastja Claessens, Antonia Delaere, Manon Descamps, Lore Devos, Serena-Lynn Geldof, Ine Joris, Emmeline Leblon, Maxuella Lisowa, Becky Massey, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Elise Ramette, Laure Resimont, Sam Van Buggenhout, Julie Vanloo, Marie Vervaet, Ann Wauters.

. @EmmaMeesseman has tested positive for the COVID-19 virus. She and assistant-coach Pierre Cornia, who also tested positive, will not be travelling to Portugal.



