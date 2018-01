Hij gleed gisteren uit en belandde in een beek in Menen. Gelukkig vonden enkele mensen hem op tijd. Op doktersbevel moet hij zich zo rustig mogelijk houden. Zwaar onderkoeld is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij houdt aan zijn hachelijk avontuur een hersenschudding over. Binnenkort wil hij graag zijn redders terug zien.

