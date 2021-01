Postbodes Wervik vormen erehaag voor overleden collega

In Wervik heeft een zeventigtal postbodes een erehaag gevormd voor een overleden collega.

Het gaat om Bruno Bailleur, die vorige week op 46-jarige leeftijd overleed. Bruno was een graaggeziene postbode. Twee jaar lang heeft hij moedig gestreden tegen kanker. Hij laat een vrouw en twee dochters na. De uitvaartplechtigheid vond plaats in intieme kring, met vijftien personen, op de parkbegraafplaats van Wervik. Omdat ze niet op de dienst niet aanwezig mochten zijn, vatten de postmannen en -vrouwen post in de Hansbekestraat om een laatste groet te brengen op het momen dat de ceremoniewagen langsreed. Ze vormden een coronaveilige haag met de nodige tussenafstand en droegen allemaal een mondmasker.