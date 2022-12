Postvoertuig aangereden door trein in Veurne: bestuurder ongedeerd

In Veurne rond 14u is een dienstwagen van Bpost aangereden door een trein. De bestuurder raakte niet gewond. Omstreeks 16u45 was er terug treinverkeer mogelijk.

Het ongeval gebeurde iets voor 14u aan de overweg in De Pannestraat. Dat is dichtbij het station van Koksijde. Daardoor reed de trein niet op volle snelheid. Het ongeluk gebeurde in een werfzone bij werken aan het spoor.

De auto werd geraakt aan de voorkant en liep heel wat schade op. De bestuurder bleef ongedeerd. De trein staat stil in de buurt van het station van Koksijde.

De politie Spoorkin kwam ter plaatse om de verkeersproblemen op te lossen in de buurt van het station en liet auto's gecontroleerd door aan een spoorwegovergang in alarm, na overleg met de spoorwegen.

Vervangbussen

Er was een hele tijd geen treinverkeer mogelijk tussen Lichtervelde en De Panne in beide richtingen. Er waren vervangbussen voorzien. Om 17 uur was de situatie hersteld.