Potvis Valentijn vandaag opgegraven in Koksijde

In Koksijde is de opgraving begonnen van potvis Valentijn. De potvis spoelde op 12 februari 1989 aan op het strand van Sint-André in Oostduinkerke.

Toen de potvis van 17 meter lang in 1989 was aangespoeld, trok dat zo'n 300.000 nieuwsgierigen. Valentijn ligt begraven op het domein van abdijhoeve Ten Bogaerde. Het was altijd al de bedoeling om hem weer op te graven en tentoon te stellen, dertig jaar later is het dus zover. Na proefopgravingen in 2013 werd officieel beslist om potvis Valentijn uit de grond te halen. Zij zorgen er ook voor dat de potvis tentoongesteld kan worden in het NAVIGO-museum in Oostduinkerke.