Praatpaal beurt je op in Wevelgem

Naast opbeurende boodschappen en zelfs grapjes vind je zo ook de weg naar professionele hulp. Het initiatief richt zich in de eerste plaats naar jongeren en dat is volgens de jeugdopbouwwerkers nodig, ook straks als de coronapandemie voorbij is. Jongeren scannen een QR-code of bellen naar het gratis nummer en krijgen zo een warme boodschap. En er is ook de rechtstreekse lijn met de jongerentelefoon van Awel.

Jasper Cauwelier, jeugdopbouwwerker Wevelgem: "De echte impact van corona zal nog jarenlang aanslepen, sowieso. Het is niet omdat nu het ergste voorbij is dat de mentale gevolgen zich niet meer zullen manifesteren, zelfs integendeel. Ik denk dat de grote klop nog moet komen bij vele jongeren. Het zal terug aanpassen zijn met de herwonnen vrijheid, terug sociale contacten leggen, de schoolachterstand die er is."

De praatpalen zijn omgebouwde lockers, maar ze doen denken aan die op de snelweg vroeger, ook die gebruikte je bij pech onderweg. Bas Surmont, Schepen van jeugd Wevelgem: "In totaal zijn er drie praatpalen die we fysiek willen verspreiden, eentje in Wevelgem, eentje in Moorsele en eentje in Gullegem, op diverse plaatsen waar jongeren vaak aanwezig zijn. Dan is er ook nog een variabele praatpaal die we willen uitwisselen aan onze verenigingen of bij evenementen willen plaatsen."