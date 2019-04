Prachtig lenteweer: veel zon en 20 graden

Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind valt grotendeels weg en het blijft helder. Het kan licht nevelig worden met minima die tegen de ochtend dalen naar een 8 tot 9 graden.

Morgen: meer dan 20 graden

Morgen kunnen we zelfs over de 20 graden gaan en ook het paasweekend belooft erg zonnig en warm lenteweer op te leveren met maxima die tot en met maandag telkens gemakkelijk de kaap van de 20 graden halen. Op al die dagen is het erg zonnig met amper of zelfs helemaal geen wolken meer. Er staat telkens een oostelijke wind die steeds zachte lucht blijft aanvoeren.

Temperatuur loopt verder op

De maxima lopen daarbij gestaag verder op en kunnen er elke dag iets bijdoen. Morgen is dat vooraan de 20 graden. Zaterdag, zondag en maandag zitten er pieken in die tot 22-23 graden kunnen halen.

Kust

Vandaag is de zon helemaal terug van even weggeweest. Het wordt met een naar oost draaiende wind zeer zacht met maxima die gemakkelijk oplopen naar waarden rond een 18-tal graden. Er zijn amper of helemaal geen wolken meer aanwezig.

Vanavond en vannacht is het helder en hoogstens wat nevelig. Her koelt tegen de ochtend af naar een graad of 9. Morgen is het enkel nog zonnig. Een zwakke oost tot noordoostelijke wind voert opnieuw erg zachte lucht aan met maxima die gemakkelijk richting 18 tot 20 graden oplopen.