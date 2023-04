"Prachtkerel verloren: we zijn in shock": sportorganisatie Oenanthe

Sportorganisatie Oenanthe uit Vichte is erg aangeslagen door het dodelijk ongeval op de Transfo-site in Zwevegem. De organisatie wil liever niet voor de camera reageren. De monitor was bij hen heel erg geliefd.

"Het slachtoffer deed al jaren stage bij onze organisatie. Het was zijn droom om echt bij ons te werken. Hij was nu juist gestart. We zijn een prachtige kerel en monitor verloren. We vormen allen een hechte groep en zijn in shock", zegt de zaakvoerder.

"Zeer joviaal & geliefd"

Ook bij hogeschool Vives is er verdriet en ongeloof na het tragische incident. Het slachtoffer is een oud-student van de campus in Torhout.