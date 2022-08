Praga Kahn neemt afscheid van 'zijn Oostende'

De Paulusfeesten in Oostende beleefden woensdagavond een eerste hoogtepunt: danceact Praga Kahn nam er afscheid van West-Vlaanderen. Nog twee optredens in de AB in september, en dan valt het doek voor Maurice Engelen.

"Breakfast in Vegas on cocaïne en gin..." Wie kan niet meebrullen met Praga Kahn? In 1989 debuteerde Maurice Engelen met Praga Kahn. Maar in september houdt de 63-jarige Limburger ermee op.

"Rammstein nog in mijn voorprogramma gehad"

Voor Maurice Engelen is Oostende zijn tweede thuis en afscheid kunnen nemen voor een volgelopen plein op de Paulusfeesten is toch wel heel bijzonder. "Als ik zie dat bijvoorbeeld Rammstein hier speelde een paar dagen geleden, die zijn bij ons begonnen in het voorprogramma in Amerika. Veel gezien, veel gedaan en alleen maar goede herinneringen en dat wil ik zo houden." (Lees verder onder de foto)

Tweedeverblijver in Oostende

De band tussen Engelen en Oostende is best innig, en is er al lang. "Ik heb er ook bij stil gestaan. Oostende is ook een beetje mijn ‘second home town’. Ik heb sinds ’93 een tweede verblijf in Oostende. Ik ken ook heel veel mensen in Oostende. Heel veel goede vrienden wonen in Oostende. Ik heb er al bij stil gestaan. Maar ja, er moet altijd een einde komen."

Voor de Paulusfeesten is het optreden van Praga Kahn ook best special. Al kiezen we toch vaak voor andere groepen, zegt Mario Panesi. "Toch niet te vergeten, we proberen ook zoveel mogelijk in te zetten op lokale verankering. We willen de kans geven aan de Oostendse jongeren en Oostendse groepen om zoveel mogelijk in de kijker te komen."

Maandag sluiten de Paulusfeesten af, met een tributeavond aan Arno.