Praktijktesten na discriminatie Brugse huuradvertenties

Donderdag brachten VUB-onderzoekers Billie Martiniello, Abel Ghekiere en Pieter-Paul Verhaeghe de resultaten van een studie over discriminatie op de private huurwoningmarkt in Brugge naar buiten. Daaruit blijkt dat in 15% van de huuradvertenties Bruggelingen met een Syrische of Poolse naam gediscrimineerd worden. Bij Bruggelingen met een werkloosheidsuitkering gaat het om 18%.

“Discriminatie actief aanpakken”

Groen-fractieleider Raf Reuse wil de praktijktesten opnieuw op tafel leggen om dergelijke discriminerende praktijken tegen te gaan. “We mogen ons hier niet bij neerleggen. Het stadsbestuur moet deze discriminatie actief aanpakken. Daarom moeten we op geregelde tijdstippen dergelijke praktijktesten herhalen. Zo wijzen we verhuurders op hun verantwoordelijkheid. Andere steden zoals Gent tonen aan dat deze aanpak kan leiden tot minder discriminatie”.

