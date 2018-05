Precieze bron van salmonellabesmetting nog niet bekend

Er is nog geen duidelijkheid over de precieze bron van de salmonellabesmetting in verschillende scholen in West-en Oost-Vlaanderen.

Zorg en Gezondheid en het FAVV laten naast de eerder genomen voedselstalen ook stalen onderzoeken van de omgeving en het personeel bij de traiteur.

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid: “We beginnen stilaan zicht te krijgen op de omvang van de besmetting, maar de precieze bron kennen we nog niet. We zijn wel vrij zeker dat we de oorzaak moeten zoeken in wat de kinderen gegeten hebben op school eind vorige week. De collega’s van het FAVV zijn nog bezig met die voeding te onderzoeken, het is nog even wachten op resultaten daarvan. We starten nu ook met het onderzoeken van de stoelgang van het personeel van de traiteur die levert aan de scholen. Zo willen we uitsluiten dat producten bij de traiteur besmet zijn geraakt via een personeelslid.”



Dorine Van Geert, woordvoerder van het FAVV: “Het Voedselagentschap heeft donderdagvond in samenspraak met Zorg en Gezondheid beslist om de traiteur tijdelijk te sluiten. Als bepaalde voeding bij de traiteur besmet was, valt het immers niet uit te sluiten dat ook nog andere producten of materialen bij de traiteur besmet zijn geraakt. Dat moeten we nu eerst onderzoeken. Daarvoor hebben we stalen genomen vanop de installaties en toestellen van de traiteur. De traiteur zelf moet nu zijn keukens grondig reinigen en geopende producten weggooien.”

