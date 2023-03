Première 'Zeevonk' in Oostende

Gisterenavond werd de film 'Zeevonk' van Domien Huyghe in Oostende in première voorgesteld. Dat gebeurde in aanwezigheid van de cast en crew.

Op enkele scènes na is de gehele film in Oostende opgenomen: van de Spuikom en de Oude Post (die voor de gelegenheid een deel van het Secret Sea Creatures Museum werd), tot het skatepark, de dijk, café de Sailor, jeugdhuis O’666, viswinkel Antoine en uiteraard de Noordzee.

Over de film

'Zeevonk' gaat over het leven van Lena, een getalenteerde zeilster en skatester, dat op zijn kop wordt gezet wanneer haar vader samen met twee andere vissers sterft op zee. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat haar vader het ongeluk heeft veroorzaakt. Lena is echter overtuigd dat dit het werk is van een mysterieus zeewezen. Ze gaat tot het uiterste om het bestaan van het beest en de onschuld van haar vader te bewijzen.

Voor het langspeelfilmdebuut van Domien Huyghe, die eerder al de korte fictiefilms 'Maverick' (2017) en 'This Is How I Disappear' (2016) regisseerde, sloeg hij de handen in elkaar met zijn zus en scenarist Wendy Huyghe, met een verhaal gebaseerd op het overlijden van hun eigen vader 20 jaar geleden. Het scenario is van Wendy Huyghe en Jean-Claude van Rijckeghem. De film werd in de zomer van 2022 bijna integraal in Oostende gedraaid.

'Zeevonk' is niet enkel het debuut voor de regisseur, ook voor hoofdrolspeelsters Saar Rogiers uit Brugge is het de eerste keer.

(lees verder onder de foto)

De film is volledig in het West-Vlaams gespeeld en gesproken. Acteurs uit andere provincies werd ondergedompeld in een snelcursus West-Vlaams.

Vanaf 29 maart is de film te zien in de bioscoop.