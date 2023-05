Premier De Croo aanwezig op 1 mei-optocht in Blankenberge

"Het is onze keuze of we ons opnieuw laten gijzelen door de logica om alles te splitsen en af te breken", klonk het. "Voor dat soort discussies hebben we in ons land de tijd niet meer", was zijn relaas.

De Croo hield zondagavond op de 1 mei-viering van Open VLD Blankenberge een pleidooi voor respect voor de werkende mens: "zij zijn de ruggengraat van onze economie. Als we willen dat ons land sterker en welvarender uit de crisissen van de voorbije jaren komt, dan zal het zijn door hun inzet."

Volgens de premier is de ongelijkheid tussen werkenden en niet-werkenden "de echte ongelijkheid in ons land". "Er zijn in ons land mensen die gaan werken en minder overhouden dan mensen die niet gaan werken", aldus De Croo. Volgens de premier is dat ook waar op moet worden gefocust na de verkiezingen: "dat moeten we aanpakken en dat is voor mij de inzet van de fiscale hervorming waar we de komende maanden stappen moeten zetten en waar we ook de volgende jaren moeten aan verder werken. Door het kluwen van uitkeringen, sociale kortingen en tegemoetkomingen tegen het licht te houden, in alle vormen en op alle niveaus."

(Lees verder onder de foto.)