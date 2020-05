Premier verwacht aanpassing regels tweedeverblijvers

Dat heeft ze verklaard in de marge van een bezoek aan de Brusselse cultuurtempel Bozar. De roep om eigenaars van een tweede verblijf daar opnieuw gebruik van te laten maken, klinkt steeds luider. Gisteren kwam ook de oproep vanuit N-VA om het verbod op tweedeverblijvers weer in te trekken. Dat verbod werd ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Geen concrete datum

"Als we een oké krijgen van de GEES (de expertengroep die de exit-strategie begeleidt, nvdr) om dat opnieuw toe te laten, dan zullen we dat doen", aldus premier Wilmès. Waarschijnlijk zal er de komende dagen een aanpassing komen aan de regels. Een concrete datum wilde de eerste minister niet naar voren schuiven. "Maar als men hoort dat het op sanitair vlak perfect kan worden georganiseerd, dan zie ik niet in waarom we meer tijd zouden verliezen."

