Prethuis toert met Amerikaanse televisiester Ronn Moss

Vanavond is de komedie te zien in Ieper en daarna trekt het gezelschap nog naar 10 West-Vlaamse steden en gemeenten. Ronn Moss voelt zich aardig thuis in onze provincie. Hij heeft momenteel een vaste stek in De Haan. "Dit is een grote uitdaging voor mij. Het is niet gemakkelijk om dit te doen. Alle andere acteurs spelen vaak in komedies. Ik niet. Ik speel drama."

En dat maakt het nu net zo bijzonder, dat een wereldster als Ronn Moss bij ons op de planken staat in de komedie ‘Brasschaatse Huisvrouwen’. Na 25 jaar ‘The Bold dan the Beautiful’ gaat hij op tournée met Het Prethuis. Jeroen Maes, Het Prethuis: "Ik dacht: 'Die man gaat dat nooit doen.' Maar hij zei ja. En dan heb ik een script geschreven en met bibberende handen opgestuurd naar Amerika. En ik kreeg terug dat hij het fantastisch vond."

Ron Moss verblijft in De Haan, waar hij de kust en het hinterland ontdekt. "Als het zomer wordt, kan ik op mijn fiets springen en blijven rijden. Het is geweldig. Dat kun je niet doen in Los Angeles. Je kunt niet zomaar gaan fietsen. Je moet de auto nemen. Voor mij is dat een plezier."

In april en mei komt het gezelschap met Ronn Moss naar Eernegem, Torhout, Blankenberge, Roeselare en nog 6 andere West-Vlaamse culturele centra.