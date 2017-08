Pretparken blikken tevreden terug op zomervakantie

Morgen is het de laatste dag van de zomervakantie, tijd voor de pretparken om de balans op te maken van het voorbije seizoen. Records zijn niet gebroken maar zo wat alle parken trokken meer bezoekers, ondanks het soms kwakkelende weer.

Plopsaland in De Panne telde in juli en augustus bijna 550.000 bezoekers, en dat voor zowel het attractiepark als het waterpark Plopsaqua. Plopsaland spreekt over het derde beste jaar ooit.

Bij Bellewaerde geeft men geen concreet cijfer, maar men laat wel weten dat er 10% meer bezoekers waren dan vorige zomer.

Bij Boudewijn Sea Park in Brugge tellen ze 8 procent meer bezoekers en ook daar spreken ze van een mooie zomer. Steeds meer mensen vinden de weg naar het park, ook op heel warme dagen. Boudewijn Sea Park verwacht ook dat dit jaar het derde beste jaar ooit wordt.

En dan is er ook nog De Zonnegloed in Vleteren. Daar noteren ze bijna 60.000 bezoekers of 10.000 bezoekers meer dan vorig jaar. De stijging van 20% maakt dat ze weer enkele projecten opstarten, onder meer de opvang van 2 Albanese beren, een luipaard en een poema.