Pretparken ontgoocheld over verplichte sluiting

Plopsa Group is ontgoocheld over de sluiting van de pretparken.

Een beslissing, net voor de herfstvakantie, één van de topweken in het jaar. Dat doet pijn. De halloweenversiering hangt er, alle voorbereidingen zijn klaar: eigenlijk kunnen we op een veilige manier open, zegt bijvoorbeeld Plopsaland. Dat dierenparken dan wél nog open kunnen, dat begrijpen ze niet.

"De herfstvakantie in De Panne is één van onze vijf beste weken van het jaar. We zijn er ook helemaal op voorbereid," zegt CEO Steve Van Den Kerkhof. "Er is dit jaar wel geen animatie, maar we hadden iets meer pompoenen en iets meer decoratie in het park voorzien. Dus het is spijtig dat we gesloten moeten blijven, en niemand het park, volgens de protocollen die toch wel goed waren, het park kan bezoeken, in openlucht".

Bellewaerde

Ook verrasing en onbegrip bij Bellewaerde in Zillebeke. Het pretpark is een gezond bedrijf, maar dit zal wegen. CEO Stefaan Lemey: "Aan de andere kant heb ik wel begrip dat niet-essentiële verplaatsingen in een tijd als vandaag niet meer kunnen. Maar dan moet er mij toch iemand uitleggen waarom de dierenparken wel nog kunnen openblijven, en soms tot 10.000 mensen per dag kunnen ontvangen".

