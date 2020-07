Pretparken tevreden over eerste dag

De verschillende pretparken in West-Vlaanderen zijn tevreden over hun eerste dag. De pretparken namen voor hun heropening op 1 juli heel wat maatregelen waar de bezoekers zich goed aan hielden.

Zowel Plopsaland De Panne als Bellewaerde en Boudewijnpark startten aan een lagere capaciteit dan gepland, omdat er in juni geen oefenweekends meer werden gehouden.

Lagere capaciteit

Op woensdag 1 juli mochten de Belgische pretparken eindelijk heropenen. De pretparksector was naar eigen zeggen al klaar om op 8 juni open te gaan en opperde een hele tijd voor testweekends in juni om hun protocol uit te testen. Die zijn er uiteindelijk niet gekomen, waardoor de pretparken woensdag op nog lagere capaciteit dan gepland moesten starten.

"We wilden in eerste instantie alles uittesten met een kleiner publiek", vertelt directeur van pretparkgroep Plopsa Steve Van den Kerkhof. Plopsaland De Panne liet op de eerste dag 2.500 mensen toe. "We zijn op de eerste dag uitverkocht en uiteindelijk waren er 2.400 mensen effectief ter plaatse. Zij hebben zich heel goed aan onze regels gehouden en daar ben ik elke bezoeker dankbaar voor", aldus Van den Kerkhof. Plopsaland zal hier en daar enkele details in hun veiligheidsplan nog veranderen en zal de capaciteit daarna dagelijks met 500 bezoekers verhogen. "We blijven wel elke dag evalueren. Als we zien dat er niet meer volk bijkan dan stoppen we."

Ook in Bellewaerde zijn ze tevreden over de opkomst en het volgen van de regels. Daar werden 1.000 bezoekers toegelaten. Zij werden op een ludieke manier op de maatregelen in het park gewezen door een animator. Het park zal na evaluatie van de eerste dag vooral enkele aanpassingen doen op vlak van signalisatie. "De mensen houden zich heel goed aan onze regels. Zo kunnen we morgen al 1.500 bezoekers ontvangen. We zijn voor de eerste dagen volledig uitverkocht en dat doet deugd", vertelt directeur Stefaan Lemey. Als alles goed gaat, wil het park tegen het einde van deze week maximaal 4.000 bezoekers toelaten.

Ook Boudewijn Sea Park in Brugge opende voor het eerst weer de deuren. Daar zijn voorlopig nog geen dolfijnenshows. Door het slechte weer bleef de grote drukte daar uit, maar ook daar werden de regels goed opgevolgd.

