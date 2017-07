Pretparken tevreden over seizoen tot nog toe

De pretparken tonen zich over het algemeen tevreden over het zomerseizoen tot nog toe, maar dat komt vooral doordat het voorseizoen bijzonder zonnig was.

Bij Boudewijn Seapark zijn ze zeer te spreken over het voorseizoen. "Mei en juni waren fantastisch door het goede weer", zegt directeur Lars Van den Ham, wiens park jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers over de vloer krijgt, het merendeel in de zomermaanden. "Wat juli betreft is het bezoekersaantal gelijklopend met vorig jaar. De eerste helft viel dit jaar wat tegen, maar de tweede helft trok dan weer wat aan."

Bij Bellewaerde alleen maar positieve geluiden voor het seizoen tot nog toe. "Onze nieuwe attractie 'Dawson Duel' heeft, samen met het goede voorjaarsweer gezorgd voor mooie bezoekersaantallen", zegt Tina Tailleu, marketing assistent van attractiepark Bellewaerde. "We noteren tien procent meer bezoekers dan vorig jaar in dezelfde periode en we denken dat die positieve trend zich ook in augustus nog zal doorzetten."