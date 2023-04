Pretparken verwachten mooie paasvakantie, ticket is wel iets duurder

De West-Vlaamse pretparken hebben met de paasvakantie traditioneel het nieuwe seizoen ingezet. De prijzen in de pretparken stijgen. Met de hoge inflatie en energiekosten is er geen ontkomen aan.

Bellewaerde Park in Ieper heeft voor dit seizoen 17 miljoen geïnvesteerd in 6 nieuwe attracties, onder andere een Canadese stoomtrein, de Hampi familieattractie en het Hampi speelplein, en een nieuwe savanne en loopbruggen. Het park verwacht er veel van, maar wat deze Paasvakantie vooral uitzonderlijk maakt is de spreiding tussen Vlaanderen en Wallonië. Stefaan Lemey, Bellewaerde Park: "Onze collega’s in Wallonië hebben nog geen paasverlof. Dus, we hebben een hele mooie spreiding van bezoekers. Voor Bellewaerde maakt dat zeker een verschil in aantal openingsdagen. We zijn dus meer dagen open in april en mei. En voor de bezoeker maakt het een positief verschil. Er is meer comfort. Er is meer tijd en minder drukte."

"Prijzen stijgen, we kunnen niet anders"

De prijzen in het park volgen de inflatie en energiekosten. "We hebben natuurlijk ook de indexatie en zo meer. Voor frieten betalen wij nu 35% meer dan vorig jaar. Inderdaad, we zijn daar heel onderhevig aan. En we zijn inderdaad verplicht om met de investeringen die toch wel gebeuren om een prijsevolutie door te voeren. We kunnen niet anders."

Ook Boudewijn Seapark in Brugge opent weer de deuren. Enkele attracties kregen een opfrisbeurt en dit jaar wordt de zestigste verjaardag van het pretpark gevierd. Al gaat ook hier de prijs per ticket omhoog. Geertrui Quaghebeur, Boudewijn Seapark: "Wij zijn één eurootje omhoog door de energiemaatregelen. Maar ik denk dat dat nog redelijk meevalt. Voor een volwassene is dat 29,50 euro, voor een kind 27,50 euro. Kleintjes betalen bij ons ook 11,50 euro maar dan hebben ze hier ook attracties op maat."