De slechte coronacijfers hebben ze alleszins niet mee. Pretparken zoals Bellewaerde en Plopsaland zouden normaal de deuren kunnen heropenen op 1 april. Dat is beslist op het overlegcomité twee weken geleden. Maar die versoepelingen komen in gevaar nu de coronacijfers opnieuw de verkeerde kant uitgaan. Plopsaland in De Panne maakt momenteel alles klaar om alvast de buitenattracties te heropenen op zaterdag 3 april, met de start van de paasvakantie. Maar die datum wordt nu heel onzeker.

Lees ook: