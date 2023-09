Preus lik 30 met Marijke Pinoy en Kurt Van Eeghem

Maar met Kurt hebben we het ook over zijn geboortedorp Zeebrugge. Want geboren zijn aan zee, dat geeft een mens toch een streepje voor. "Het is zo mooi om aan de zee geboren te worden. Je hebt dan al eens een blote madam gezien aan het strand. Ga vijf kilometer verder en je zit tussen de patatten hé! Dat is het binnenland direct, maar wij zijn van de zee! Dat is mondain, dat beweegt. Je gaat naar de casino's in Blankenberge en in Knokke. Ik heb in Blankenberge jarenlang de belichting gedaan in t Klein Theatertje. Ik heb daar jarenlang de grootste jazzsterren ontvangen. Ik heb een hand gegeven aan die toppers. Er was veel meer te beleven."

Preus lik 30, vanavond om 21 en 23 uur.