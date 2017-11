Priester moet voor strafrechtbank verschijnen na zelfdoding vriend

Het parket verwijt hem dat hij twee jaar geleden de hulpdiensten niet had verwittigd na een alarmerend telefoontje van een vriend. Die dreigde met zelfdoding en beroofde zich later ook effectief van het leven. De weduwe vindt dat de priester niet genoeg heeft gedaan om haar man te helpen en diende daarom een klacht in. De priester van zijn kant verwijst naar het biechtgeheim. Hij had zijn vriend expliciet beloofd om niemand te verwittigen.

Voor schuldig verzuim zou hij een gevangenisstraf van één jaar en/of een geldboete tot 3.000 riskeren.

Raadkamer en biechtgeheim

"De raadkamer stelt dat het niet zijn taak is om over het biechtgeheim te oordelen, dat debat zal ten gronde moeten gevoerd worden", aldus meester Jan Leysen, de raadsman van de priester. "We zullen op het proces proberen aantonen dat hij niet strafwaardig is. Het siert hem om zijn biechtgeheim te respecteren."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Lees ook dit artikel over de zaak