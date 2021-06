Priester in Torhout met jaar vertraging ingewijd

Dave Vannieuwenhuyse is met een jaar vertraging tot priester ingewijd in de Sint-Pieterskerk in Torhout. De 44-jarige ex-motard bij de politie kreeg zijn roeping laat, maar begint vol moed aan deze nieuwe passage: "Ik heb hier acht jaar naar toegeleefd."

Bijna alle voorbereidingen waren in het voorjaar van 2020 al genomen. De beslissing tot uitstel bleek geen grapje op 1 april. Dave Vannieuwenhuyse zou een jaar moeten wachten op zijn inwijding tot de parochie.

Het uitstel is iets waar hij zich uiteindelijk snel bij neerlegde. "Ik hield er rekening mee dat het kon gebeuren", getuigt Dave. "Het is alsof de Heer het zo gewild heeft. Ons pad ligt altijd gevuld met obstakels. Vallen, opstaan en sterker worden in je overtuiging."

Nu een jaar later was het eindelijk zover. Dave genoot zijn inwijding als priester in de Sint-Pieterskerk. Hij is al ettelijke jaren actief al diaken in dezelfde parochie, en blijft hier in de toekomst ook werken.

Nochtans kwam de roeping pas laat. Dave reed jarenlang als motard voor de politie rond, maar gaf de job dus op voor zijn wensdroom: priester worden.